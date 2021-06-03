ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Підприємство фігуранта санкцій РНБО завдало державі збитків на 280 млн гривень, - СБУ

Новость на русском →
Миколаївська область, Четвер 03 червня 2021 17:57
Підприємство фігуранта санкцій РНБО завдало державі збитків на 280 млн гривень, - СБУ Фото: Араїк Амірханян (odessamedia.net)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) викрила одне з підприємств Миколаївської області на завданні державі збитків на понад 280 млн гривень. Його власником є Араїк Амірханян, який знаходиться під санкціями РНБО і у розшуку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що керівництво кар’єру протягом 2-х років незаконно видобувало граніт після завершення дії відповідних державних ліцензій. Зловмисники діяли з порушенням правил використання надр, що також створювало небезпеку для довкілля.

Повідомляється, що у межах раніше розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели низку обшуків і вилучили документацію, що підтверджує незаконну розробку надр.

Наразі вирішується питання щодо арешту спецтехніки, залученої у видобутку.

Зазначено, що керівнику спецкар’єру, головному інженеру і співробітнику товариства повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою) та ч. 4 ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що Україна вперше ввела персональні санкції проти топ-10 осіб української контрабанди.

Раніше РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський забрав громадянство у трьох українців. Мова йде про Вадима Альперіна, Олександра Єрімічука, а також Араїка Амірханяна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Служба безпеки України РНБО убытки Санкції
NEWS
Катастрофа МАУ: постраждалі країни висунули вимоги та закликали Іран співпрацювати
Катастрофа МАУ: постраждалі країни висунули вимоги та закликали Іран співпрацювати
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях