Предприниматели смогут получить помощь уже со следующей недели, - Корниенко

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе.

Об этом во время брифинга заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, для этого парламент должен принять пакет из трех президентских законопроектов для поддержки бизнеса.

"Надеюсь, что уже завтра мы внесем законопроекты в повестку дня сессии. Уместно было бы за них проголосовать за них уже на этой неделе - например, в пятницу. С тем, чтобы до понедельника президент вместе с председателем Верховной рады их подписали. Тогда со следующей недели сможем начать оказывать помощь предпринимателям и другим категориям граждан. Многие уже на нее заждались", - заявил глава "Слуги народа".

Важно, чтобы программы поддержки для украинцев заработали до вероятного усиления карантинных ограничений, подчеркнул Корниенко.

Напомним, речь идет об инициативе президента Зеленского предоставить 8 тысяч гривен помощи ФОПам и наемным рабочим, которые не могут работать из-за карантина. Еще 200 тысяч предпринимателей освободят от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСН. В целом власти планируют выделить на это почти 10 миллиардов гривен. Выплаты смогут получить около миллиона украинцев.

Предусмотрено, что предприятия, которые приостановили свою работу из-за карантина, получат помощь на уплату ЕСВ за наемных работников, а также компенсацию в 8 тысяч гривен на одного работника в случае простоя.

По словам главы "Слуги народа", уже на этой неделе правительство должно предоставить информацию о возможных сроках введения локдауна и назвать конкретные ограничения, которые могут заработать в декабре - чтобы украинцы успели подготовиться к ужесточению карантина.

Стратегию Кабмина депутаты рассчитывают услышать в пятницу во время часа вопросов к правительству в парламенте. Во время выступления на Согласительном совете Корниенко пригласил главу Минздрава и весь Кабинет министров дать ответы на все вопросы борьбы с эпидемией, которые интересуют общество, а также очертить возможные концепции карантинных ограничений.

"Сейчас тема номер один в стране - это медицина, пандемия, возможные варианты локдаунов. Мое личное мнение, что каким бы не был локдаун - интеллектуальный, адаптивный карантин или еще какой - он должен в первую очередь быть направленным на снижение темпов роста эпидемии и сохранения здоровья каждого украинца", - отметил Корниенко.

На этой неделе парламент планирует рассмотреть и принять законопроект, который позволит стране выйти из конституционного кризиса и вернуть ответственность за недостоверное электронное декларирование. Сейчас депутаты рассматривают два законопроекта: наработанный парламентской рабочей группой и президентский.

Как отметил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, на основе этих двух документов создадут финальную компромиссную версию законопроекта. Она учтет лучшие предложения из обоих представленных вариантов.

Среди срочных задач депутатов Александр Корниенко выделил также наработки компромиссного варианта законопроекта относительно кассовых аппаратов для ФОПов, а также доработки Государственного бюджета на 2021 год.

По словам Корниенко, депутаты имеют ряд вопросов к проекту бюджета. Поэтому до вынесения его на голосование хотят добиться ответов на эти вопросы.

В частности, почему уменьшены расходы на Государственный фонд регионального развития и как компенсировать общинам возможное уменьшение налогов на местах.

"Ближе к принятию бюджета хотелось бы получить ответы по компенсаторам. Всю страну, местное самоуправление также беспокоит любое уменьшение налогов на местном уровне. Акциз, налог на землю под железнодорожными путями. Это то, что волнует людей, потому что это их бюджеты на местах. Нам надо дать им ответ: если мы у них забираем, то как будем компенсировать?" - отметил Корниенко.

Как известно, голосовать за Государственный бюджет на 2021 год на этой неделе не планируют. Вероятнее всего, его принятие состоится на следующей пленарной неделе или на внеочередном заседании ближайшего непленарной недели.

на Этой неделе ВР планирует рассмотреть законопроект о народовластие через всеукраинский референдум (№ 3612), о внутренний водный транспорт (№ 1182-1-д), электронные коммуникации (№ 3014).