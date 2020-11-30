Підприємці зможуть отримати допомогу вже з наступного тижня, - Корнієнко

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Виплати підприємцям та найманим працівникам можуть початися вже наступного тижня.

Про це під час брифінгу заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, для цього парламент має ухвалити пакет з трьох президентських законопроектів для підтримки бізнесу.

"Сподіваюсь, що вже завтра ми внесемо законопроекти до порядку денного сесії. Доречно було б за них проголосувати за них вже цього тижня - наприклад, у п’ятницю. З тим, щоб до понеділка президент разом із головою Верховної ради їх підписали. Тоді з наступного тижня зможемо почати надавати допомогу підприємцям та іншим категоріям громадян. Багато хто вже на неї зачекався", - заявив очільник "Слуги народу".

Важливо, аби програми підтримки для українців запрацювали до імовірного посилення карантинних обмежень, підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, йдеться про ініціативи президента Зеленського надати 8 тисяч гривень допомоги ФОПам та найманим робітникам, які не можуть працювати через карантин. Ще 200 тисяч підприємців звільнять від сплати всіх податків і зборів, включно з ЄСВ. Загалом влада планує виділити на це майже 10 мільярдів гривень. Виплати зможуть отримати близько мільйона українців.

Передбачено, що підприємства, які призупинили свою роботу через карантин, отримають допомогу на сплату ЄСВ за найманих працівників, а також компенсацію до 8 тисяч гривень на одного працівника в разі простою.

За словами голови "Слуги народу", вже цього тижня уряд має надати інформацію про можливі терміни введення локдауну та назвати конкретні обмеження, які можуть запрацювати в грудні - аби українці встигли підготуватися до посилення карантину.

Стратегію Кабміну депутати розраховують почути в п’ятницю під час години запитань до уряду в парламенті. Під час виступу на Погоджувальній раді Корнієнко запросив очільника МОЗу та весь Кабінет міністрів дати відповіді на всі питання боротьби з епідемією, які цікавлять суспільство, а також окреслити можливі концепції карантинних обмежень.

"Зараз тема номер один в країні - це медицина, пандемія, можливі варіанти локдаунів. Моя особиста думка, що яким би не був локдаун - інтелектуальний, адаптивний карантин чи ще якийсь - він має, в першу чергу, бути спрямованим на зниження темпів росту епідемії та збереження здоров'я кожного українця", - зазначив Корнієнко.

Цього тижня парламент планує розглянути та ухвалити законопроект, який дозволить країні вийти з конституційної кризи та повернути відповідальність за недостовірне електронне декларування. Нині депутати розглядають два законопроекти: напрацьований парламентською робочою групою та президентський.

Як зазначив голова Верховної ради Дмитро Разумков, на основі цих двох документів створять фінальну компромісну версію законопроекту. Вона врахує найкращі пропозиції з обох поданих варіантів.

Серед термінових завдань депутатів Олександр Корнієнко виділив також напрацювання компромісного варіанту законопроекту стосовно касових апаратів для ФОПів, а також доопрацювання Державного бюджету на 2021 рік.

За словами Корнієнка, депутати мають низку запитань до проекту бюджету. Тож до винесення його на голосування хочуть домогтися відповідей на ці питання.

Зокрема, чому зменшено видатки на Державний фонд регіонального розвитку та як компенсувати громадам можливе зменшення податків на місцях.

"Ближче до прийняття бюджету хотілося б отримати відповіді щодо компенсаторів. Всю країну, місцеве самоврядування також турбує будь-яке зменшення податків на місцевому рівні. Акциз, податок на землю під залізничними коліями. Це те, що хвилює людей, бо це їхні бюджети на місцях. Нам треба дати їм відповідь: якщо ми в них забираємо, то як будемо компенсувати?" - наголосив Корнієнко.

Як відомо, голосувати за Державний бюджет на 2021 рік цього тижня не планують. Найімовірніше, його ухвалення відбудеться наступного пленарного тижня або на позачерговому засіданні найближчого непленарного тижня.

Цього тижня ВР також планує розглянути законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612), про внутрішній водний транспорт (№ 1182-1-д), електронні комунікації (№ 3014).