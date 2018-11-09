Предприниматели призвали президента, Кабмин и ВР принять доктрину экономической безопасности

Фото: конференция "Корпоративная безопасность" (Бизнес)

Главной задачей доктрины определено формирование нулевой толерантности к теневому рынку

Участники конференции "Корпоративная безопасность" обратились к президенту, правительству и парламенту относительно необходимости принятия доктрины экономической безопасности Украины. Об этом пишет издание "Бизнес".

Как отмечает издание, главной задачей доктрины определено формирование нулевой толерантности к теневому рынку и поддержка "белого" бизнеса.

В обращении говорится, что "Доктрина должна поставить целью ликвидацию нелегального бизнеса и формирования категорической нетолерантности общества к теневикам как причины всех экономических проблем страны". Одновременно необходимо создавать положительный имидж легального конкурентного бизнеса с целью его расширения и наполнения государственного бюджета.

Участники мероприятия убеждены, что дальнейшее замалчивание данной проблематике создает опасность существования украинского государства.

"До конца текущего года инициативной группе в составе представителей легального конкурентного бизнеса и активных членов общества, глубоко понимающих суть опасности для государства распространения нелегального черного бизнеса, создать такой проект доктрины экономической безопасности государства и передать его президенту, премьер-министру Украины и председателю Верховной рады для принятия в качестве приоритета государственной экономической политики до момента полной ликвидации нелегального бизнеса в стране", – говорится в тексте документа.

Обращение было принято участниками III Конференции "Корпоративная безопасность", которая состоялась 8 ноября при поддержке Американской торговой палаты в Украине (ACC), юридической компании Sayenko Kharenko и Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности Украины.

Среди участников конференции – владельцы бизнеса, члены наблюдательных советов, члены совета директоров, руководители служб безопасности, юридических департаментов, представители иностранных посольств и международных организаций, профильных международных ассоциаций.