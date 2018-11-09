Підприємці закликали президента, Кабмін і ВР прийняти доктрину економічної безпеки

Фото: конференція "Корпоративна безпека" (Бізнес)

Головним завданням доктрини визначено формування нульової толерантності до тіньового ринку

Учасники конференції "Корпоративна безпека" звернулися до президента, уряду та парламенту щодо необхідності прийняття доктрини економічної безпеки України. Про це пише видання "Бізнес".

Як зазначає видання, головним завданням доктрини визначено формування нульової толерантності до тіньового ринку і підтримка "білого" бізнесу.

У зверненні йдеться, що "Доктрина повинна поставити мету ліквідацію нелегального бізнесу і формування категоричної нетолерантності суспільства до тіньовиків як причини всіх економічних проблем країни". Одночасно необхідно створювати позитивний імідж легального конкурентного бізнесу з метою його розширення і наповнення державного бюджету.

Учасники заходу переконані, що подальше замовчування даної проблематики створює небезпеку існування української держави.

"До кінця поточного року ініціативній групі у складі представників легального конкурентного бізнесу і активних членів суспільства, які глибоко розуміють суть небезпеки для держави розповсюдження нелегального чорного бізнесу, створити такий проект доктрини економічної безпеки держави і передати його президенту, прем'єр-міністру України та голові Верховної ради україни для прийняття в якості пріоритету державної економічної політики до моменту повної ліквідації нелегального бізнесу в країні", – йдеться в тексті документа

Звернення було прийнято учасниками III Конференції "Корпоративна безпека", яка відбулася 8 листопада за підтримки Американської торговельної палати в Україні (ACC), юридичної компанії Sayenko Kharenko та Асоціації професіоналів корпоративної безпеки України.

Серед учасників конференції – власники бізнесу, члени наглядової ради, члени ради директорів, керівники служб безпеки, юридичних департаментів, представники іноземних посольств та міжнародних організацій, профільних міжнародних асоціацій.