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Предпосылок для нормандской встречи пока нет, - МИД РФ

Новости » Политика     28.05.2020 - 12:14
Предпосылок для нормандской встречи пока нет, - МИД РФ
Фото: нормандская встреча в Париже в декабре 2019 года (kremlin.ru)

В России считают, что необходимо сконцентрироваться на реализации договоренностей встречи в Париже

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации сообщили, что на данный момент нет предпосылок для проведения очередного саммита "нормандской четверки". В РФ отметили, что в этом сходятся все участники нормандского формата.

Об этом сообщил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов, передают российские СМИ.

Он отметил, что сейчас необходимо сосредоточить усилия на осуществлении договоренностей, достигнутых на последней встрече в Париже 9 декабря 2019 года.

"Ведь из девяти пунктов итогового документа этого саммита выполнено, да и то частично, лишь одно - обмен удерживаемых лиц", - сказал Парамонов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что нормандская встреча состоится после спада пандемии коронавируса.

Кроме этого вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Россия не предприняла шаги для выполнения договоренностей нормандского саммита в Париже.

До этого глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в срыве встречи в нормандском формате в апреле.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины МИД РФНормандская четверкаНормандский формат
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