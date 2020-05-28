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Передумов для нормандської зустрічі поки немає, - МЗС РФ

Новини » Політика     28.05.2020 - 12:14
Передумов для нормандської зустрічі поки немає, - МЗС РФ
Фото: нормандська зустріч у Парижі в грудні 2019 року (kremlin.ru)

У Росії вважають, що необхідно сконцентруватися на реалізації домовленостей зустрічі в Парижі

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації повідомили, що на даний момент немає передумов для проведення чергового саміту "нормандської четвірки". У РФ відзначили, що в цьому сходяться всі учасники нормандського формату.

Про це повідомив директор першого європейського департаменту МЗС РФ Олексій Парамонов, передають російські ЗМІ.

Він зазначив, що зараз необхідно зосередити зусилля на здійсненні домовленостей, досягнутих на останній зустрічі в Парижі 9 грудня 2019 року.

"Адже з дев'яти пунктів підсумкового документа цього саміту виконано, та й то частково, лише одне - обмін утримуваних осіб", - сказав Парамонов.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що нормандська зустріч відбудеться після спаду пандемії коронавіруса.

Крім цього, віце-прем'єр-міністр України Олексій Рєзніков заявив, що Росія не зробила кроки для виконання домовленостей нормандського саміту в Парижі.

До цього глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в зриві зустрічі в нормандському форматі в квітні.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України МЗС РФНормандська четвіркаНормандський формат
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