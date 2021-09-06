Предотвратили "теракт" на вокзале: СБУ провела учения в зоне ООС

В рамках учений в зоне ООС, сотрудники СБУ предотвратили теракт. Два из "взрывных устройств" были взорваны сразу, а третий должен был взорваться впоследствии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"По сценарию учений, условные террористы решили совершить теракт на железнодорожном вокзале Константиновки. Они заложили три "взрывных устройства", два из которых взорвали сразу. Третий взрыв "злоумышленники" готовили совершить впоследствии", - отмечает пресс-служба.

Сотрудники СБУ эвакуировали пассажиров и работников железнодорожного вокзала в Константиновке, а также оперативно оцепили места закладки "взрывных устройств".

"Служебная собака обнаружила место заложения третьего "взрывного устройства", которое обезвредили взрывотехники", - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что тренировки проходили в условиях максимально приближенных к реальным. К учениям были привлечены подразделения:

Службы безопасности Украины;

Национальной полиции;

Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Фото: СБУ провела учения в зоне ООС (ssu.gov.ua)