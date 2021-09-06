Запобігли "теракту" на вокзалі: СБУ провела навчання в зоні ООС

В рамках навчань у зоні ООС, співробітники СБУ запобігли теракту. Два з "вибухових пристроїв" було підірвано одразу, а третій повинен був вибухнути згодом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"За сценарієм тренувань, умовні терористи вирішили вчинити теракт на залізничному вокзалі Костянтинівки. Вони заклали три «вибухові пристрої», два з яких підірвали одразу. Третій вибух «зловмисники» готували вчинити згодом", - відзначає пресслужба.

Співробітники СБУ евакували пасажирів й працівників залізничого вокзалу у Костянтинівці та оперативно оточили місця закладання "вибухових пристроїв".

"Службова собака виявила місце закладення третього "вибухового пристрою", який знешкодили вибухотехніки", - додає пресслужба.

Зазначається, що тренування проходили в умовах максимально наближених до реальних. До навчань були залучені підрозділи:

Служби безпеки України;

Національної поліції;

Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Фото: СБУ провела навчання в зоні ООС (ssu.gov.ua)