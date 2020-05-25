Вопрос предоставления Украине ПДЧ в НАТО согласован, нужно решение союзников, - МИД

Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО принципиально согласован уже давно. На сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал заместитель министра иностранных дел Егор Божок.

Для дальнейшего движения в этом направлении Североатлантический альянс выдвигает Украине ряд требований, среди которых - ощутимый прогресс в реформировании сектора безопасности и обороны.

"Ууспехи и прогресс на этом направлении мы рассматриваем как наш прогресс к Плану действий относительно членства в НАТО, который давно уже находится на нашем горизонте. Вопрос предоставления Украине Плана действий относительно членства принципиально согласован в НАТО уже давно, и на сегодняшний день союзникам надо принять только тактическое решение", - заявил Божок.

По его словам, важными со стратегической точки зрения для дальнейшего приближения Украины к членству в НАТО является вопрос, связанный с реформой сектора безопасности и обороны, в том числе сектора разведки, Министерства обороны, Вооруженных сил Украины и ОПК.

"Мы, по сути, уже перевели наше оборонное ведомство на стандарты НАТО. Нам остается осуществить еще несколько шагов с целью воплощения в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины так называемой J-структуры, которая присуща всем странам-членам НАТО. Но это уже больше технический, чем политический вопрос. Политические шаги уже были сделаны: соответствующий закон принят, Президент его подписал, то есть здесь мы действительно демонстрируем серьезный прогресс", - добавил замглавы МИД.

Напомним, Украина подала заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО еще в 2008 году.

В начале 2020 года Украина также подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина может вступить в НАТО, несмотря на существующую оккупацию Крыма и Донбасса.