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Предоставить ОБСЕ полный доступ в Крыму требуют у России делегации США, ЕС и Украины

Новости » Общество     07.02.2020 - 04:39
Предоставить ОБСЕ полный доступ в Крыму требуют у России делегации США, ЕС и Украины
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Делегаты говорят об ограничениях и препятствовании миссии ОБСЕ на Донбассе со стороны подконтрольных России группировок

Делегации США, Евросоюза и Украины во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 6 февраля в Вене выразили требование к России о предоставлении полного доступа на территории аннексированного Крыма. Об этом передает "Укринформ".

В заявлении делегатов указано, что "СММ должна получить безопасный, свободный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины".

"Это касается и незаконно аннексированной Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также украинско-российской государственной границы, в доступе к которому СММ систематически запрещают поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - указано в заявлении ЕС.

Руководитель миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор также в своем выступлении отметил, что "Россия препятствует работе Специальной мониторинговой миссии, запрещая ей доступ к Крыму и ограничивая движение наблюдателей на местах".

"Соединенные Штаты приветствовали бы дополнительные отчеты о ситуации в Крыму, а также на Черном море и Азовском море", - заявил американский посол.

Евгений Цымбалюк - постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене, в своем выступлении напомнил также, что мандат СММ охватывает всю территорию Украины и поэтому не достаточно только патрулей возле админграницы с АРК.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что российские незаконные вооруженные формирования препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Новости Украины ОБСЕКрыммониторинговая миссия
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