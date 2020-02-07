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Надати ОБСЄ повний доступ у Криму вимагають у Росії делегації США, ЄС та України

Новини » Суспільство     07.02.2020 - 04:39
Надати ОБСЄ повний доступ у Криму вимагають у Росії делегації США, ЄС та України
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Делегати заявляють про обмеження та перешкоджання місії ОБСЄ на Донбасі з боку підконтрольних Росії угрупованням

Делегації США, Євросоюзу та України під час засідання Постійної ради ОБСЄ 6 лютого у Відні висловили вимогу до Росії щодо надання повного доступу на території анексованого Криму. Про це передає "Укрінформ".

У заяві делегатів вказано, що "СММ повинна отримати безпечний, вільний, безумовний та безперешкодний доступ до всієї території України".

"Це стосується і незаконно анексованої Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також українсько-російського державного кордону, у доступі до якого СММ систематично забороняють підтримувані Росією збройні формування", - вказано у заяві ЄС.

Керівник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор також у своєму виступі наголосив на тому, що "Росія перешкоджає роботі Спеціальної моніторингової місії, забороняючи їй доступ до Криму та обмежуючи рух спостерігачів на місцях".

"Сполучені Штати вітали б додаткове звітування про ситуацію в Криму, а також на Чорному морі та Азовському морі", - заявив американський посол.

Євгеній Цимбалюк - постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні, у своєму виступі нагадав також, що мандат СММ охоплює всю територію України і тому не достатньо лише патрулів біля адмінмежі з АРК.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що російські незаконні збройні формування перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

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