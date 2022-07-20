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Предложил засунуть голову в морозилку. Мельник отреагировал на заморозку войны в Украине

Фото: бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany mfa gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил заморозить полномасштабную войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

По его словам, украинцы выступают за то, чтобы "засунуть голову (Кречмера, - ред.) в морозильную камеру, чтобы заморозить воспаленные фантазии".

"Ваше постоянное попустительство военному преступнику Путину вызывает отвращение", - заявил Мельник.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что готов принести извинения канцлеру Германии Олафу Шольцу за то, что ранее сравнил его с "оскорбленной ливерной колбасой".

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Андрей Мельник