Запропонував засунути голову у морозилку. Мельник відреагував на заморожування війни в Україні

Колишній посол України у Німеччині Андрій Мельник відповів прем'єру німецької землі Саксонія Міхаелю Кречмеру, який запропонував заморозити повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

За його словами, українці виступають за те, щоб "засунути голову (Кречмера, - ред.) до морозильної камери, щоб заморозити запалені фантазії".

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що готовий принести вибачення канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за те, що раніше порівняв його з "ображеною ліверною ковбасою".

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