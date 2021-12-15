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Условия реформирования адвокатуры на основе стран "Восточного партнерства" - неравнозначные, - Изовитова

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Киев, Среда 15 декабря 2021 18:21
Условия реформирования адвокатуры на основе стран "Восточного партнерства" - неравнозначные, - Изовитова Фото: Лидия Изовитова (НААУ)
Автор: Наталия Гурковская

Инициативы Совета Европы по реформированию украинского законодательства об адвокатуре на тех же принципах, что и адвокатуры других стран "Восточного Партнерства" не учитывают разницу в текущем состоянии, истории развития и масштабах адвокатур в разных странах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Национальной ассоциации адвокатов Украины Лидии Изовитовой на заседании РАУ.

Она напомнила, что в рамках инициативы Совета Европы по реформированию адвокатуры, Украина попала в одну группу с Грузией, Арменией, Молдовой. Однако при формировании этой группы не было учтено, что в некоторых из этих стран количество адвокатов составляет около 1 тыс., в то время как в Украине - их почти 65 тыс.

"Этот проект "Восточного Партнерства" неравнозначен, согласитесь", - подчеркнула Лидия Изовитова.

Вместе с тем, прорабатывая выводы европейских экспертов, представители украинской адвокатуры пытались узнать, какие европейские стандарты будут внедряться в рамках предложенного реформирования.

"Что такое европейские стандарты? Нам говорят: европейские стандарты - это законодательство любой европейской страны, Европейского Союза, Совета Европы, потому что стандартов европейских одинаковых нет", - рассказала глава РАУ.

Лидия Изовитова напомнила, что украинская адвокатура в современном состоянии развивалась на основе закона 2012 года, учитывающего выводы "Венецианской комиссии". При этом Украина является членом Совета Европы с 1994 года, а НААУ была создана на основе резолюции ПАСЕ в 1995 году.

"Таким образом, за 25 лет мы имеем право сказать, что наше законодательство об адвокатуре Украины является европейским стандартом", - подчеркнула она.

Лидия Изовитова также обратила внимание на то, что отдельные рекомендации, предоставленные Украине в рамках этого проекта, не учитывают действующие положения законодательства. В частности, это касается рекомендации по ограничению сроков пребывания на должностях в органах адвокатского самоуправления.

"Нам говорят: в Украине нет ограничений по сроку пребывания на должностях в органах самоуправления. У нас отдельная норма ограничений есть (5 лет - ред.) Для всех должно быть так: до трех лет, но количество раз - неограниченное. А вот для Украины - только один раз", - рассказала глава НААУ о рекомендациях.

Другие рекомендации, по ее словам, касаются финансирования дисциплинарных палат за счет взносов, а не средств, поступающих от сдачи экзаменов, а также недопустимости объединения дисциплинарных палат и квалификационных палат в одном юридическом лице.

"При том, что "Венецианская комиссия" сказала Украине, что это возможно", - подчеркнула Лидия Изовитова.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский подписал указ № 231 "О стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы". Стратегия определяет основные принципы и направления развития системы правосудия.

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