Предложения о повышении налогов на добычу газа отпугивает международных инвесторов, - Dixi Group

"Это приведет к уменьшению инвестиционного ресурса компаний (потенциальное сокращение объемов бурения и освоения новых месторождений), и вероятно смотивирует их к сокрытию реальных объемов товарного газа, создав таким образом коррупционные риски. Также, в целом такая непоследовательная политика оказывает эффект отпугивания инвесторов, в том числе международных", - говорится в нем.

Dixi Group добавила, что законопроекты №7038 и №7038-1 не согласуются с положениями Национальной экономической стратегии на период до 2030 года, которая предусматривает стимулирование добычи через пересмотр и оптимизацию налогообложения отрасли.

Также отмечается, что увеличение ренты на добычу газа крайне негативно скажется на государственном газодобывающем секторе, который составляет около 75% всей добычи в Украине.

"В таком случае им будет труднее конкурировать с частными компаниями и выдержать фиксированные цены на газ для нужд населения и теплопоставщиков", - подчеркнули в Dixi Group.

Кроме того, в анализе указывается, что предложенный законопроектами механизм определения цены реализации газа, от которой будет зависеть размер ренты, должен быть пересмотрен, поскольку он не отображает реальную ситуацию на рынке.