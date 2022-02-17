Пропозиції щодо підвищення податків на видобуток газу відлякує міжнародних інвесторів, - Dixi Group

"Це призведе до зменшення інвестиційного ресурсу компаній (потенційне скорочення обсягів буріння та освоєння нових родовищ), і ймовірно смотивує їх до приховання реальних обсягів товарного газу, створивши таким чином корупційні ризики. Також, загалом така непослідовна політика робить ефект відлякування інвесторів, у тому числі міжнародних", - йдеться у ньому.

Dixi Group додала, що законопроекти №7038 та №7038-1 не узгоджуються з положеннями Національної економічної стратегії на період до 2030 року, що передбачає стимулювання видобутку через перегляд та оптимізацію оподаткування галузі.

Також наголошується, що збільшення ренти на видобуток газу вкрай негативно позначиться на державному газовидобувному секторі, що становить близько 75% всього видобутку в Україні.

"У такому разі їм буде важче конкурувати з приватними компаніями та витримати фіксовані ціни на газ для потреб населення та теплопостачальників", - наголосили в Dixi Group.

Крім того, в аналізі вказується, що запропонований законопроектами механізм визначення ціни реалізації газу, від якої залежатиме розмір ренти, має бути переглянутий, оскільки він не відображає реальної ситуації на ринку.