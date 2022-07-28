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Предложение валюты на межбанке превысило спрос после повышения официального курса на 25%

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Украина, Четверг 28 июля 2022 10:33
Предложение валюты на межбанке превысило спрос после повышения официального курса на 25% Фото: на межбанке избыток валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение официального курса НБУ на 25% до 36,6 гривен повлекло изменение ситуации на межбанке. На рынке образовался избыток валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook.

"Изменение официального курса гривны существенно увеличило продажу клиентами банков иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, которая во время торговых сессий 22.07 и 25.07 существенно превышала спрос на нее", - написал он.

Как отметил Данилишин, это, в свою очередь, существенно сократило чистую продажу Национальным банком иностранной валюты на рынке на прошлой неделе и даже позволило перейти к чистому выкупу избытка предложения иностранной валюты на рынке в конце недели.

Покупка безналичного доллара США у банков на прошлой неделе осуществлялась по официальному курсу, а его продажа банкам по официальному курсу, увеличенному на 1%, добавил глава Совета НБУ.

Отметим, НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне. НБУ с 21 июля 2022 года повысил официальный курс доллара к гривне на 25% до 36,57 грн/доллар. Курс по-ппрежнему является фиксированным.

Напомним, в обменных пунктах Украины 27 июля 2022 года, средний курс доллара в продаже вырос до 40 гривен за доллар.

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