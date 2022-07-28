Пропозиція валюти на міжбанку перевищила попит після підвищення офіційного курсу на 25%

Підвищення офіційного курсу НБУ на 25% до 36,6 гривень спричинило зміну ситуації на міжбанку. На ринку утворився надлишок валюти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

"Зміна офіційного курсу гривні суттєво збільшила продаж клієнтами банків іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, який під час торговельних сесій 22.07 та 25.07 суттєво перевищував попит на неї", - написав він.

Як зазначив Данилишин, це, у свою чергу, суттєво скоротило чистий продаж Національним банком іноземної валюти на ринку минулого тижня та навіть дозволило перейти до чистого викупу надлишку пропозиції іноземної валюти на ринку наприкінці тижня.

Купівля безготівкового долару США у банків минулого тижня здійснювалася за офіційним курсом, а його продаж банкам - за офіційним курсом, збільшеним на 1%, додав голова Ради НБУ.