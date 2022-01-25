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Предложение РФ по гарантиям безопасности: СМИ раскрыли содержание ответа США

Автор: Иванна Шовкун

В ответе США на российские предложения по безопасности будут обозначены сферы, в которых Запад считает возможным отреагировать на обеспокоенности России. Также будут перечислены и действия РФ, вызывающие обеспокоенность Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечают, что США координируются с ЕС и НАТО по письменному ответу России на предложение по гарантиям безопасности.

"В ответе вряд ли будет подробное обсуждение этих требований, но в нем будут изложены области, в которых, по мнению западных союзников, они могут решить проблемы России, а также действия РФ, которые вызывают тревогу у Европы", - рассказал собеседник Bloomberg.

Напомним, США не пойдут на уступки России по гарантиям безопасности. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

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