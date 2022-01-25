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Пропозиція РФ щодо гарантій безпеки: ЗМІ розкрили зміст відповіді США

Автор: Іванна Шовкун

У відповіді США на російські пропозиції безпеки будуть позначені сфери, в яких Захід вважає за можливе відреагувати на занепокоєння Росії. Також буде перераховано і дії РФ, що викликають стурбованість Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначають, що США координуються з ЄС та НАТО за письмовою відповіддю Росії на пропозицію щодо гарантій безпеки.

"У відповіді навряд чи буде докладне обговорення цих вимог, але в ньому будуть викладені області, в яких, на думку західних союзників, вони можуть вирішити проблеми Росії, а також дії РФ, які викликають тривогу у Європи", - розповів співрозмовник Bloomberg.

Нагадаємо, США не підуть на поступки Росії щодо гарантій безпеки. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

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