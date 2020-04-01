Пределы контроля: удастся ли Зеленскому сохранить монобольшинство в Раде

Фракция "Слуга народа" со временем все меньше подходит под уже устоявшееся определение "монобольшинства". В ходе внеочередных заседаний Верховной рады 30 марта это было особенно заметно.

Политсила президента не смогла самостоятельно обеспечить ни одного принципиального голосования. Даже несмотря на то, что лично Владимир Зеленский призвал депутатов к максимальной мобилизации.

Назначить новых министров финансов и здравоохранения удалось лишь со второй попытки, а внесенные Кабмином изменения в госбюджет парламент и вовсе провалил.

Без ситуативной помощи со стороны "Оппозиционной платформы "За життя", "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "Довира" провалились бы и все остальные важные голосования. "Слуга народа" давала за них 195-212 голосов, при номинальной численности фракции в 248 человек.

Видовая борьба

В последнее время накалилась и атмосфера внутри фракции СН. Депутаты постоянно выясняют между собой отношения во внутрипартийных чатах, а также посредством СМИ и телеграм-каналов.

Иногда доходит и до открытых стычек, как между нардепами Николаем Тищенко и Александром Куницким прямо на представлении кандидатов на должности в Кабмин 29 марта. Тищенко обвинил Куницкого в сливе информации через телеграм-канал "Темный рыцарь", но нарвался на резкий ответ.

Эпидемия коронавируса, зацепившая и депутатов от монобольшинства, карантинные ограничения и фактически начавшийся экономический кризис тоже добавляют нервозности. В последние дни появился еще один фактор – необходимый для сотрудничества с МВФ "закон про Приватбанк", против которого яростно борется олигарх Игорь Коломойский всеми доступными ему публичными и непубличными средствами.

"Дисциплина на фоне нынешних кризисов, конечно, падает. Кто-то действительно заболел, а кто-то притворяется, чтобы не приходить и не голосовать. По сути, мы сейчас можем уверенно своими силами и с запасом голосовать только консолидирующие и понятные вещи: либо какие-то второстепенные законы, либо, как про питание для армии, это поддерживают все", – сказал РБК-Украина один из депутатов монобольшинства.

Сейчас во фракции СН особенно выделяются своей активностью две внутренние группы, находящиеся между собой в перманентном конфликте: условная "демократическая платформа" и "группа Коломойского".

"Платформисты" пока публично проявили себя через три открытых обращения. Они выступили против создания Консультативного совета при ТКГ в Минске, за увольнение Сергея Сивохо с должности советника секретаря СНБО и против объявления Украиной дефолта, то есть в поддержку "закона про Приватбанк" и рынка земли.

Под обращениями в итоге подписалось разное число депутатов, от 17 до 60 человек, кто-то потом свою подпись отозвал. Потому в целом "Демплатформа" пока выглядит условным объединением, ядро которого оценивается примерно в 20 депутатов.

"Мы ситуативно объединились вокруг определенных красных линий и приоритетов развития государства. Это жесткая позиция по отношению к агрессору, проевропейский вектор движения и выполнения предвыборных обещаний президента и нашей политической силы. Поэтому и количество людей, поддержавших разные заявления, отличается. Но мы являемся членами команды президента, поэтому ни о каком отделении речь не идет", – сказал РБК-Украина один из представителей "Демплатформы" Виталий Безгин.

Фактор Ермака

Несколько собеседников издания во фракции предположили, что на настроения в монобольшинстве и, в частности, в "Демплатформе", повлияет история с участием депутата Гео Лероса и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Лерос, также принадлежащий к "платформистам", ранее очень резко выступил против идеи с Консультативным советом. На днях депутат обвинил Ермака в торговле должностями во власти и обнародовал серию видео с участием человека, похожего на брата главы ОП, Дениса Ермака, который якобы обо всем и договаривался.

По обращению Лероса этим делом занялась Специализированная антикоррупционная прокуратура. Ермак в свою очередь обратился в СБУ и Госбюро расследований, там в отношении Лероса возбудили уголовные производства сразу по четырем статьям Уголовного кодекса.

На брифинге 31 марта Ермак заявил, что публикация записей является местью со стороны Лероса, "настоящее имя которого – Курехян Георг Багратович", якобы за то, что глава ОП помешал депутату назначить своего человека заместителем главы одного из министерств. Всю эту историю Ермак назвал "борьбой с украинской властью, с командой президента".

"Подход к коммуникации со стороны господина Ермака мне не очень понятен, это уже спровоцировало конфликт вокруг ТКГ. Сейчас о ненастоящей фамилии Лероса мы услышали, очень "важная" информация, а что будет делать глава ОП, если видео с якобы его братом окажутся настоящими, не услышали. Так и живем", – сказал изданию Виталий Безгин.

Собеседник издания в руководстве фракции предположил, что если история с "пленками Лероса" будет набирать ход, то это поспособствует консолидации "платформистов".

При этом Ермак придерживается другого подхода в отношениях с монобольшинством, чем его предшественник на должности главы ОП Андрей Богдан. "У Ермака есть Тищенко и люди вокруг него, но в целом, он не особо вмешивается в работу, он не пытается руководить фракцией", – сказал изданию один из депутатов, которых причисляют к "группе Коломойского".

Собеседник категорически отметает предположения о том, что между олигархом и президентом сейчас начнется война из-за того, что парламент в первом чтении принял "закон про Приватбанк". "Посмотрите, до истории с банками Рада фактически ничего не принимала такого, что сильно вредило бы его интересам. Потому никакого системного конфликта между Зеленским и Коломойским нет", – заверил он.

В "группу Коломойского" входит приблизительно 15-20 нардепов. Но в ходе рассмотрения банковского закона 29 марта отсутствовали или не голосовали сразу четыре десятка "слуг народа", некоторые из которых, впрочем, действительно больны.

"Коломойский же работает не так, как его "коллеги"-олигархи. Он под какой-то конкретный, нужный ему вопрос собирает депутатов. Вот будет второе чтение по банкам, увидим, что у него получится", – сказал информированный источник.

Кризис коммуникации

Примечательно, что в разговоре с РБК-Украина представители и "Демплатформы", и "группы Коломойского" выдвигали почти одинаковые обвинения в адрес руководства фракции "Слуга народа". Именно на него депутаты возлагают ответственность за перманентные кризисы в парламенте.

"Можно же организовать нормальную коммуникацию, например, объяснить, почему мы увольняем этого министра, а вместо него назначаем другого человека, дать нормально пообщаться, составить мнение. А не в час ночи в фракционных чатах считать хватит ли голосов. Все у нас всегда в спешке, от того и проблемы", – объяснил один из собеседников.

По информации издания, назначение министрами финансов и здравоохранения Сергея Марченко и Максима Степанова в первый раз провалилось именно из-за организационных просчетов – не хватило буквально несколько голосов.

Оказалось, что никто не удостоверился в поддержке назначений внутрифракционной "группой Павлюка" – депутатов от СН, ориентирующихся на черновицкого бизнесмена Илью Павлюка. Когда-то она насчитывала до 40 человек, сейчас около 15, но именно эти голоса оказались решающими в ключевой момент.

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко признает определенные трудности в коммуникации.

"Проблемы действительно могут возникать, особенно при нынешнем быстром темпе принятия решений и в условиях вызванного эпидемией кризиса. В то же время сейчас мы активно налаживаем коммуникацию и с Кабмином, и с Офисом президента", – сказал изданию Корниенко.

В качестве примера он привел историю с сорвавшимся назначением Ольги Буславец министром энергетики. По словам замглавы фракции, на это решение наверняка повлияло мнение депутатов, которые критично отозвались о Буславец после представления этой кандидатуры 29 марта и личного с ней общения.

Корниенко настаивает, что поводов говорить о расколе монобольшинства нет и фракция совсем "не разваливается и не теряет управляемость". Эту позицию разделяют и другие собеседники РБК-Украина в "Слуге народа".

Один из них назвал нынешнее состояние фракции СН "коалицией", куда входят "Демократическая платформа", мажоритарщики, группы Коломойского и Павлюка, группа "кварталовцев" с примкнувшими к ним главами комитетов и замами главы фракции. Причем один депутат может входить сразу в несколько таких условных формирований, в зависимости от ситуации.

"Фракция похожа на союз пиратских республик, или на какое-то казачество, если ближе к нашим реалиям. Куча атаманов и атаманчиков, все постоянно кричат и куда-то бегут. Но в конечном счете это же работает, вы видите, в итоге все нужные решения были приняты", – резюмировал источник.

Парламентская практика последних месяцев доказывает: если какая-то из групп влияния в "Слуге народа" отказывается поддерживать важное решение, ее, как правило, с успехом заменяет одна или несколько других парламентских групп или фракций. Из-за этого их вес в нынешней Раде наверняка будет увеличиваться. А Зеленскому, похоже, пора окончательно забыть о послушном и исполнительном парламенте образца осени прошлого года.