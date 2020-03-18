Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вместе с тем, 744 украинца находятся на карантине за пределами Украины

За пределами страны 12 украинцев лечатся от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В частности, граждане Украины проходят лечение в Германии - 5, Италии - 2, Польши - 2, Молдавии - 1, ОАЭ - 1, Доминиканской Республике - 1.

Вместе с тем, 744 украинца находятся на карантине за пределами Украины, в Египте - 712, 16 - в Бразилии, 7 - в Германии, 3 - в Доминиканской республике, 3 - в ОАЭ, 3 - в Молдове.

Одна гражданка Украины умерла в Италии из-за коронавируса 13 марта и 5 украинцев выздоровели.

Напомним, в Украине количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 14. По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

В частности, в Черновицкой областной больнице умерла женщина, которая находилась на стационарном лечении с подозрением на коронавирус.