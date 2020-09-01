У межах коридору: аналітик дав прогноз курсу долара на початок осені

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс суттєво не відхилиться від рівня 27,5 грн/долар

На валютному ринку цього тижня не очікується особливих змін. Курс гривні коливатиметься знову неподалік від рівня 27,5 грн/долар.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Як зазначив аналітик, ринок буде більше самобалансуватися з участю НБУ переважно в межах 20 млн доларів на день для поповнення міжнародних резервів.

Котович нагадав, що курс не зазнав особливих коливань минулого тижня і залишався неподалік від рівня 27,5 грн/долар.

"Близько до цього рівня курс коливатиметься і цього тижня", - сказав він.

За його даними, минулого тижня валютний ринок балансувався переважно самостійно, змусивши НБУ лише одного разу придбати більше ніж 20 млн доларів за день. А в четвер НБУ не купував валюту й у п'ятницю придбав менше ніж звичні 20 млн доларів.

Аналітик зазначив, що достатній рівень ліквідності в банківській системі та досить активне відшкодування ПДВ не спонукали до надмірного продажу валюти, а нерезиденти не поспішали із продажем ОВДП зі свого портфеля.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня НБУ скоротив купівлю валюти на міжбанку у два рази. Національний банк України (НБУ) протягом тижня 25-28 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 68,00 млн доларів. При цьому центробанк не проводив інтервенції з продажу валюти.

Нагадаємо, Мінекономіки поліпшило очікування на 2020 рік за курсом долара. Міністерство очікує, що середньорічний курс у 2020 році становитиме 27 гривень за долар (в офіційному прогнозі - 29,5 гривень за долар), наприкінці року - 28,3 гривень +/- 1 гривня (в офіційному прогнозі - 30 гривень за долар).