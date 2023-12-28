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У празького стрілка знайшли лист із зізнанням у вбивствах ще двох людей

Чехія, Четвер 28 грудня 2023 09:20
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У празького стрілка знайшли лист із зізнанням у вбивствах ще двох людей Фото: празький стрілець перед смертю зізнався у вбивстві ще двох людей (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Підозрюваний у масовій стрілянині та вбивстві 15 осіб в центрі Праги Давид Козак може бути причетним до подвійного вбивства. У його будинку правоохоронці знайшли лист із зізнанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deník N.

Як зазначається, інформацію журналістів підтвердив співробітник правоохоронних органів Праги.

У матеріалі повідомляють, що йдеться про вбивство, яке сталося 15 грудня, у Клановицькому лісі на околиці чеської столиці. Тоді жертвами стали 30-річний чоловік та його двомісячна донька.

"Можу підтвердити, що ми в Гостоуні знайшли лист, у якому вбивця написав, що скоїв напад у Клановицькому парку. Текст документа зараз опублікувати не можна у зв'язку з розслідуванням подій, що відбувається", - заявив речник поліції Ян Данек.

Про те, що вбивство в Клановиці може бути пов'язане із празьким стрілком, який вбив 15 людей в університеті Праги, заявили ще тиждень назад.

Начальник поліції Праги Петр Матейчек тоді сказав, що є підстави вважати, що стрілянину на факультеті й убивства в Клановиці скоїв один і той самий злочинець.

Зазначимо, що 21 грудня в населеному пункті Гостоунь у Чехії також знайшли мертвим батька Давида Козака.

Стрілянина в університеті Праги

Тиждень тому, 21 грудня, ближче до вечора невідомий розпочав стрілянину у будівлі Філософського факультету на площі Яна Палаха в Празі. Загальна кількість жертв стрільця сягла 15 загиблих та понад 24 поранених.

Пізніше чеські ЗМІ написали про те, що стрільцем міг виявитися 24-річний студент філософського факультету місцевого університету Давид Козак.

Тоді пов'язані з Росією пропагандистські Телеграм-канали почали поширювати в мережі фейкові повідомлення, начебто молодий чоловік був емігрантом з України. Втім, дана інформація зрештою ніяким чином не підтвердилась.

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