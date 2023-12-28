У пражского стрелка нашли письмо с признанием в убийствах еще двух человек
Подозреваемый в массовой стрельбе и убийстве 15 человек в центре Праги Давид Козак может быть причастен к двойному убийству. В его доме правоохранители обнаружили письмо с признанием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deník N.
Как отмечается, информацию журналистов подтвердил сотрудник правоохранительных органов Праги.
В материале сообщают, что речь идет об убийстве, произошедшем 15 декабря, в Клановичском лесу на окраине чешской столицы. Тогда жертвами стали 30-летний мужчина и его двухмесячная дочь.
"Могу подтвердить, что мы в Гостоуне нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий", - заявил спикер полиции Ян Данек.
О том, что убийство в Клановице может быть связано с пражским стрелком, убившим 15 человек в университете Праги, заявили еще неделю назад.
Начальник полиции Праги Петр Матейчек тогда сказал, что есть основания полагать, что стрельбу на факультете и убийства в Клановичи совершил один и тот же преступник.
Отметим, что 21 декабря в населенном пункте Гостоунь в Чехии также обнаружили мертвым отца Давида Козака.
Стрельба в университете Праги
Неделю назад, 21 декабря, к вечеру неизвестный начал стрельбу в здании Философского факультета на площади Яна Палаха в Праге. Общее число жертв стрелка составило 15 погибших и более 24 раненых.
Позже чешские СМИ написали о том, что стрелком мог оказаться 24-летний студент философского факультета местного университета Давид Козак.
Тогда связанные с Россией пропагандистские Телеграм-каналы начали распространять в сети фейковые сообщения, будто молодой человек был эмигрантом из Украины. Впрочем, данная информация никак не подтвердилась.
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