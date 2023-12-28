У пражского стрелка нашли письмо с признанием в убийствах еще двух человек

Подозреваемый в массовой стрельбе и убийстве 15 человек в центре Праги Давид Козак может быть причастен к двойному убийству. В его доме правоохранители обнаружили письмо с признанием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deník N.

Как отмечается, информацию журналистов подтвердил сотрудник правоохранительных органов Праги.

В материале сообщают, что речь идет об убийстве, произошедшем 15 декабря, в Клановичском лесу на окраине чешской столицы. Тогда жертвами стали 30-летний мужчина и его двухмесячная дочь.

"Могу подтвердить, что мы в Гостоуне нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий", - заявил спикер полиции Ян Данек.

О том, что убийство в Клановице может быть связано с пражским стрелком, убившим 15 человек в университете Праги, заявили еще неделю назад.

Начальник полиции Праги Петр Матейчек тогда сказал, что есть основания полагать, что стрельбу на факультете и убийства в Клановичи совершил один и тот же преступник.

Отметим, что 21 декабря в населенном пункте Гостоунь в Чехии также обнаружили мертвым отца Давида Козака.