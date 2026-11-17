За інформацією Посольства України в Чехії, серед постраждалих у залізничній аварії - 15 українців.

"Звернень на гарячу лінію установи станом на зараз не надходило. Посольство України в Чехії продовжує здійснювати моніторинг ситуації", - повідомили в МЗС.

Водночас чеське видання Aktuálně.cz із посиланням на місцеві служби повідомляє про 46 постраждалих загалом, четверо з яких зазнали тяжких травм. Серед тяжкопоранених - обидва машиністи. Даних про тяжкі травми в українців МЗС не наводить.

Що відомо про зіткнення

Аварія сталася близько 07:00 за місцевим часом на мосту над вулицею Сейфертовою поблизу головного залізничного вокзалу Праги.

Поїзди зіткнулися лоб у лоб, але рухалися на невеликій швидкості. За словами речника празьких пожежників Мирослава Ржезача, зіткнення не спричинило масштабних руйнувань.

Міністр транспорту Чехії Іван Беднарик заявив, що, за попередніми даними, один із поїздів проїхав заборонний сигнал світлофора.

Система безпеки активувала екстрену зупинку поїздів, однак повністю уникнути зіткнення не вдалося. Воно сталося під час гальмування.

Водночас міністр наголосив, що наразі зарано визначати, чи була причиною технічна несправність, чи людський фактор. Обставини аварії з'ясовують поліція та залізничні інспектори.