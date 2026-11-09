Два пасажирські потяги зіткнулися в Єгипті: семеро загиблих та понад сто - постраждали

У Єгипті сталася залізнична аварія за участю двох пасажирських поїздів. Внаслідок зіткнення загинули щонайменше семеро людей, ще 112 отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Аварія сталася в неділю, 8 листопада, в районі Ель-Айят провінції Гіза, на південь від Каїру.

Що відомо про аварію

За даними єгипетської залізниці, потяг, що прямував з Гізи до Ель-Фаюму, врізався в задню частину іншого складу, що рухався з Каїра до Асуана.

Внаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок. Інформація про те, скільки саме вагонів постраждала, не уточнюється.

Для евакуації пасажирів та надання допомоги постраждалим залучили 72 автомобілі швидкої допомоги. Поранених доправили до трьох лікарень.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, внаслідок аварії загинуло семеро людей, ще 112 отримали травми. Частину постраждалих після надання медичної допомоги вже виписали із лікарень.

Реакція влади Єгипту

Президент країни Абдель Фаттах ас Сісі доручив провести термінове розслідування обставин зіткнення.

Він також наказав забезпечити постраждалим необхідну медичну допомогу та притягнути до відповідальності всіх, чия провина буде встановлена.

На місці події працюють рятувальні служби. Вони розбирають уламки пошкоджених вагонів та вживають заходів для відновлення залізничного руху.

Причини зіткнення встановлюються.