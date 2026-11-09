ua en ru
Пн, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Два пасажирські потяги зіткнулися в Єгипті: семеро загиблих та понад сто - постраждали

01:34 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Два пасажирські потяги зіткнулися в Єгипті: семеро загиблих та понад сто - постраждали Фото: аварія у Єгипті (Twitter)
Додати як бажане джерело в Google

У Єгипті сталася залізнична аварія за участю двох пасажирських поїздів. Внаслідок зіткнення загинули щонайменше семеро людей, ще 112 отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Аварія сталася в неділю, 8 листопада, в районі Ель-Айят провінції Гіза, на південь від Каїру.

Що відомо про аварію

За даними єгипетської залізниці, потяг, що прямував з Гізи до Ель-Фаюму, врізався в задню частину іншого складу, що рухався з Каїра до Асуана.

Внаслідок зіткнення кілька вагонів зійшли з рейок. Інформація про те, скільки саме вагонів постраждала, не уточнюється.

Для евакуації пасажирів та надання допомоги постраждалим залучили 72 автомобілі швидкої допомоги. Поранених доправили до трьох лікарень.

За останніми даними Міністерства охорони здоров'я Єгипту, внаслідок аварії загинуло семеро людей, ще 112 отримали травми. Частину постраждалих після надання медичної допомоги вже виписали із лікарень.

Реакція влади Єгипту

Президент країни Абдель Фаттах ас Сісі доручив провести термінове розслідування обставин зіткнення.

Він також наказав забезпечити постраждалим необхідну медичну допомогу та притягнути до відповідальності всіх, чия провина буде встановлена.

На місці події працюють рятувальні служби. Вони розбирають уламки пошкоджених вагонів та вживають заходів для відновлення залізничного руху.

Причини зіткнення встановлюються.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії сталася масштабна залізнична аварія, з рейок зійшли два швидкісні поїзди.

Також ми писали, як у Мексиці поїзд Interoceanic, який перевозив 250 людей, зійшов з рейок – щонайменше 13 людей загинули, до сотні постраждали внаслідок трагедії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Єгипет Аварія
Новини
Кушнер запропонував відновити діалог Європи та РФ за зразком Ради НАТО-Росія, - WP
Кушнер запропонував відновити діалог Європи та РФ за зразком Ради НАТО-Росія, - WP
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так