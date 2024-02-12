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У Празі відбудеться саміт глав парламентів "Вишеградської четвірки". Запросили й Україну

Фото: у Празі відбудеться саміт глав парламентів "Вишеградської четвірки" 29 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У столиці Чехії Празі 29 лютого відбудеться саміт голів парламентів країн "Вишеградської четвірки" (V4). На зустріч також запросили й Україну, яка буде однією з основних тем обговорення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teraz.sk.

"Формат буде розширено за участю голови українського законодавчого органу. З цим також буде пов'язана тематична спрямованість спільної дискусії. Вона буде присвячена ситуації в Україні у зв'язку з багатостороннім міжпарламентським співробітництвом", - повідомив речник спікера Палати депутатів чеського парламенту Мартін Чурави.

Він додав, що політики також обговорять інші актуальні теми в рамках співпраці між парламентами.

Вишеградська четвірка

Нагадаємо, що до Вишеградської групи входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Об'єднання було створене 15 лютого 1991 року.

Востаннє голови парламентів "Вишеградська четвірка" зустрічалися у лютому минулого року в Словаччині, яка тоді головувала в групі. 

Після неї в липні минулого року управління перейшло до Чехії. 

Одним із трьох пріоритетів, які країна визначила в рамках свого головування, є допомога Україні та її громадянам - наприклад, у прийнятті біженців, їх освіті, охороні здоров’я, судовій чи гуманітарній допомозі.

Додамо, що ще у березні 2022 року у відповідь на широкомасштабну військову агресію РФ Чехія запропонувала розглянути прийняття України до Вишеградської групи.

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