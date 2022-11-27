У Празі не вдалося зібрати масштабний проросійський протест проти України

Акція у празькому районі Летна зібрала лише кілька сотень людей, що значно менше під час протестів у вересні та жовтні.

Демонстранти принесли з собою прапори та гасла проти кабінету Петера Фіали та Сполучених Штатів Америки. Протестувальники скандували: "Уряд у відставку", "Бази США - в США, і буде мир", "Фіала - підбурювач війни".

Учасники також вимагали доступу до "альтернативних ЗМІ" та постачання російських енергоресурсів.

Організатори закликали учасників написати депутатам, своїм роботодавцям чи місцевим профспілкам і чинити тиск на них, щоб вони врегулювали ситуацію. Якщо вони не виконають своїх вимог, за словами організатора Іржі Гавела, настане час для громадянської непокори та, наприклад, загального страйку.

Нагадаємо, десятки тисяч людей вийшли на протест у центрі Праги 3 вересня, закликаючи владу припинити відправляти зброю Україні та розпочати діалог з Росією. У жовтні протести зібрали кілька тисяч.

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