RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Праге не удалось собрать масштабный пророссийский протест против Украины

Фото: в Праге не удалось собрать масштабный пророссийский протест против Украины (idnes.cz)
Автор: Артур Родивилов

В Праге организаторы не смогли собрать масштабный пророссийский протест против правительства и помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iDnes.

Акция в пражском районе Летна собрала лишь несколько сотен человек, что значительно меньше во время протестов в сентябре и октябре.

Демонстранты принесли с собой флаги и лозунги против кабинета Петера Фиалы и Соединенных Штатов Америки. Протестующие скандировали: "Правительство в отставку", "Базы США - в США, и будет мир", "Фиала - подстрекатель войны".

Участники также требовали доступа к "альтернативным СМИ" и поставок российских энергоресурсов.

Организаторы призвали участников написать депутатам, своим работодателям или местным профсоюзам и оказать на них давление, чтобы они урегулировали ситуацию. Если они не выполнят свои требования, по словам организатора Иржи Гавела, наступит время для гражданского неповиновения и, например, всеобщей забастовки.

Напомним, десятки тысяч человек вышли на протест в центре Праги 3 сентября, призывая власти прекратить отправлять оружие Украине и начать диалог с Россией. В октябре протесты собрали несколько тысяч.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия