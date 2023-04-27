У Празі суд ухвалив вирок чоловікові, який лякав фейками про "ядерний удар" Чехії по РФ

"Заяви чоловіка про плани Чехії застосувати ядерну зброю проти Росії та подальший напад Росії на Чехію були здатні викликати страх і тривогу у частини суспільства. Чоловік не чекав закінчення обґрунтування вироку суддею і залишив зал суду разом зі своїми прихильниками", - йдеться у матеріалі.

За словами прокурора Катарини Кандової, у листопаді минулого року у відеоролику, який переглянули тисячі людей на YouTube та Facebook, Врабель заявив, що уряд Чехії хоче атакувати Російську Федерацію із застосуванням ядерних боєголовок. За словами Врабеля, російська сторона відповість та направить до Чехії ядерну зброю.

"Підсудний постав перед судом не тому, що хотів спровокувати дискусію або тому, що поширював страх перед війною, яка вже була викликана Росією. Категорично заявлена помилкова інформація про те, що Чехія хоче напасти на державу, могла викликати тривогу у людей, які стежать за нею у соціальних мережах", - заявив прокурор.

Врабель організовував антиурядові протести і раніше, на мітингу 28 жовтня, за підрахунками поліції, зібралося кілька десятків тисяч людей. Суд засудив організатора антиурядових демонстрацій на чотири місяці умовно з відстрочкою на півтора роки.