В Праге суд вынес приговор мужчине, который пугал фейками о "ядерном ударе" Чехии по РФ

"Заявления мужчины о планах Чехии применить ядерное оружие против России и дальнейшее нападение России на Чехию были способны вызвать страх и тревогу у части общества. Мужчина не ожидал окончания обоснования приговора судьей и покинул зал суда вместе со своими сторонниками", - говорится в материале.

По словам прокурора Катарины Кандовой, в ноябре прошлого года в видеоролике, просмотренном тысячами людей на YouTube и Facebook, Врабель заявил, что правительство Чехии хочет атаковать Российскую Федерацию с применением ядерных боеголовок. По словам Врабеля, российская сторона ответит и направит в Чехию ядерное оружие.

"Подсудный предстал перед судом не потому, что хотел спровоцировать дискуссию или потому, что распространял страх перед войной, которая уже была вызвана Россией. Категорически заявлена ошибочная информация о том, что Чехия хочет напасть на государство, могла вызвать тревогу у людей, которые следят за ним в социальных сетях", - заявил прокурор.

Врабель организовывал антиправительственные протесты и раньше, на митинге 28 октября, по подсчетам полиции, собралось несколько десятков тысяч человек. Суд приговорил организатора антиправительственных демонстраций к четырем месяцам условно с отсрочкой на полтора года.