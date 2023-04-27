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В Праге суд вынес приговор мужчине, который пугал фейками о "ядерном ударе" Чехии по РФ

Фото: Флаг Чехии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Организатора антиправительственных демонстраций в Праге Ладислава Врабеля приговорили к четырем месяцам условно с отсрочкой на полтора года за фейки о возможном "ядерном ударе" Чехии по России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда Праги, о котором пишет České noviny.

"Заявления мужчины о планах Чехии применить ядерное оружие против России и дальнейшее нападение России на Чехию были способны вызвать страх и тревогу у части общества. Мужчина не ожидал окончания обоснования приговора судьей и покинул зал суда вместе со своими сторонниками", - говорится в материале.

По словам прокурора Катарины Кандовой, в ноябре прошлого года в видеоролике, просмотренном тысячами людей на YouTube и Facebook, Врабель заявил, что правительство Чехии хочет атаковать Российскую Федерацию с применением ядерных боеголовок. По словам Врабеля, российская сторона ответит и направит в Чехию ядерное оружие.

"Подсудный предстал перед судом не потому, что хотел спровоцировать дискуссию или потому, что распространял страх перед войной, которая уже была вызвана Россией. Категорически заявлена ошибочная информация о том, что Чехия хочет напасть на государство, могла вызвать тревогу у людей, которые следят за ним в социальных сетях", - заявил прокурор.

Врабель организовывал антиправительственные протесты и раньше, на митинге 28 октября, по подсчетам полиции, собралось несколько десятков тысяч человек. Суд приговорил организатора антиправительственных демонстраций к четырем месяцам условно с отсрочкой на полтора года.

Напомним, что в четверг, 27 апреля ,серверы муниципалитета Праги подверглись атаке российской хакерской группы из-за поддержки Украины. Из-за атаки, среди прочего, не работает сайт столичного городского головы и онлайн-трансляция сегодняшнего заседания совета.

Решение российского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси является, в первую очередь, попыткой запугать Запад. Для Украины большой угрозы это не представляет.

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Российская ФедерацияЧехияЯдерное оружие