На празднование Рош ха-Шана в Умани может собраться до 3 тысяч хасидов

На празднование иудейского Нового года (Рош ха-Шана) в Умани может собраться около 2-3 тысяч хасидов. В этом году также не ожидается приезд сотрудников полиции Израиля для соблюдения правопорядка.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

"Сейчас речь идет, очень приблизительно, о 2-3 тысячи человек. Это небольшое количество по сравнению с тем, которое обычно бывает. В любом случае эти люди должны пройти инструктаж, мы должны постараться помочь, чтобы они соблюдали все предписания, насчет масок и прочего", - сказал Асман.

По его словам, в этом году в Умань не прилетят сотрудники полиции Израиля, которые помогали обеспечивать порядок в прошлые годы, поэтому вся ответственность за соблюдение мер безопасности и спокойное проведение Рош ха-Шана в Умани лежит на самих паломниках, местных властях и украинской полиции.

По словам Асмана, решение украинской власти закрыть въезд для иностранцев стало для него неожиданностью.

"За день до этого я с группой раввинов Украины был на приеме у президента, и об этом (о полном запрете въезда, - ред.) вообще не говорилось. Обсуждались пути решения этого вопроса, как найти компромисс, чтобы хоть какая-то группа хасидов могла приехать, и чтобы не пострадали жители Умани. Предлагались варианты, чтобы они в Израиле прошли тесты, здесь прошли тесты. Предлагалось, чтобы привезти их сразу в Умань, чтобы не было никаких контактов (с посторонними, - ред.)", - сказал Асман.

При этом он считает, что государство вправе решать, и Министерство здравоохранения несет ответственность за борьбу с коронавирусом.

"А я со своей стороны очень строго отношусь к этому. Я лично принимаю любое решение государства", - сказал главный раввин Украины.

По его словам, те хасиды, которые успели прилететь в Украину до запрета, очевидно, будут пропущены на территорию страны после сдачи необходимых тестов на коронавирус и инструктажа о мерах предосторожности в связи с пандемией.

Асман считает, что главная причина конфликта между хасидами и группой жителей Умани в ночь на 28 августа - отсутствие в городе надлежащих условий для принятия больших групп паломников.

"До сих пор в Умани не сделали так, чтобы такое огромное количество людей могло цивилизованно приехать. Президент позавчера говорил об этом, что у него есть желание сделать такой "маленький Иерусалим", построить гостиницы, инфраструктуру. Там сейчас нет нормальной инфраструктуры, и потому получаются конфликты, невозможно обеспечить обслуживание такого количества людей", - резюмировал Асман.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что празднование праздника Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно.

Кроме того, в Умани в ночь на 28 августа местные жители вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, они просили полицейских прогнать хасидов.