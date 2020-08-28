На святкування Рош га-Шана в Умані може зібратися до 3 тисяч хасидів

На святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана) в Умані може зібратися близько 2-3 тисяч хасидів. В цьому році також не очікується приїзд співробітників поліції Ізраїлю для дотримання правопорядку.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив головний рабин України і Києва Моше Реувен Асман.

"Зараз мова йде, дуже приблизно, про 2-3 тисячі осіб. Це невелика кількість, у порівнянні з тим, яка зазвичай буває. В будь-якому випадку ці люди повинні пройти інструктаж, ми повинні постаратися допомогти, щоб вони дотримувалися всіх приписів, щодо масок та іншого", - сказав Асман.

За його словами, в цьому році в Умань не прилетять співробітники поліції Ізраїлю, які допомагали забезпечувати порядок у минулі роки, тому вся відповідальність за дотримання заходів безпеки і спокійне проведення Рош га-Шану в Умані лежить на самих прочанах, місцевих владах і українській поліції.

За словами Асмана, рішення української влади закрити в'їзд для іноземців стало для нього несподіванкою.

"За день до цього я з групою рабинів України був на прийомі у президента, і про це (про повну заборону в'їзду, - ред.) взагалі не йшлося. Обговорювалися шляхи вирішення цього питання, як знайти компроміс, щоб хоч якась група хасидів могла приїхати, і щоб не постраждали жителі Умані. Пропонувалися варіанти, щоб вони в Ізраїлі пройшли тести, тут пройшли тести. Пропонувалося, щоб привезти їх відразу в Умань, щоб не було ніяких контактів (зі сторонніми, - ред.)", - сказав Асман.

При цьому він вважає, що держава має право вирішувати, і Міністерство охорони здоров'я несе відповідальність за боротьбу з коронавірусом.

"А я зі свого боку дуже строго ставлюся до цього. Я особисто приймаю будь-яке рішення держави", - сказав головний рабин України.

За його словами, ті хасиди, які встигли прилетіти в Україну до заборони, очевидно, будуть пропущені на територію країни після здачі необхідних тестів на коронавірусу та інструктажу про заходи обережності у зв'язку з пандемією.

Асман вважає, що головна причина конфлікту між хасидами і групою жителів Умані в ніч на 28 серпня - відсутність у місті належних умов для прийняття великих груп паломників.

"Досі в Умані не зробили так, щоб така величезна кількість людей могла цивілізовано приїхати. Президент позавчора говорив про це, що у нього є бажання зробити такий "маленький Єрусалим", побудувати готелі, інфраструктуру. Там зараз немає нормальної інфраструктури, і тому виходять конфлікти, неможливо забезпечити обслуговування такої кількості людей", - резюмував Асман.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що святкування Рош га-Шана в Умані в цьому році неможливо.

Крім того, в Умані в ніч на 28 серпня місцеві жителі викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, вони просили поліцейських прогнати хасидів.