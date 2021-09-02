ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Умань привезли маски и антисептики для хасидов-паломников

Новина українською →
Умань, Четверг 02 сентября 2021 20:24
В Умань привезли маски и антисептики для хасидов-паломников Фото: В Умань привезли маски и антисептики для хасидов-паломников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В Умань привезли маски и антисептики для хасидов-паломников. В частности, в город доставили почти 20 тысяч антисептиков и 190 тысяч защитных масок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

Кроме того, Центр общественного здоровья напечатал информационные материалы с правилами поведения в течение пребывания в Украине, картой лабораторий тестирования на COVID-19, полезными номерами телефонов и прочее.

Паломники смогут получить средства защиты в палатке Красного Креста Украины, который находится в Умани на улице Пушкинской.

Кроме того, ЦОЗ впервые запустил горячую информационную линию, по которой паломников консультировать по вопросам здоровья английском и иврите.

Напомним, более полусотни полицейских будут охранять порядок в Умани во время Рош ха-Шана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань Министерство здравоохранения Украины
NEWS
Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане
Украина не бросает в беде: разведка показала видео спецоперации в Афганистане
DAILY
Андрей Ермак: Украина не останется без помощи США, если Россия пойдет на эскалацию
Милан Лелич, Владислав Красинский Андрей Ермак: Украина не останется без помощи США, если Россия пойдет на эскалацию