На празднование 30-летия независимости Украины планируют потратить 5,4 млрд гривен

На реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен. Об этом говорится в заключении Министерства финансов к проекту постановления правительства, которое было принято 31 мая 2021 года.
Документ есть в распоряжении РБК-Украина.
"Согласно финансово-экономическим расчетам к проекту акта его реализация потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн гривен", - говорится в документе.
В Минфине также отметили, что дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд гривен. Однако в министерстве рекомендуют эти мероприятия не финансировать.
Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, на протяжении 30 лет независимости украинцев значительно больше устраивают почти все стороны жизни. Единственной сферой, в которой было лучше во времена СССР, является гарантированность трудоустройства.
Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы 67,7% граждан.