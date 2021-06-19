На празднование 30-летия независимости Украины планируют потратить 5,4 млрд гривен

На реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен. Об этом говорится в заключении Министерства финансов к проекту постановления правительства, которое было принято 31 мая 2021 года.

"Согласно финансово-экономическим расчетам к проекту акта его реализация потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн гривен", - говорится в документе.

В Минфине также отметили, что дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд гривен. Однако в министерстве рекомендуют эти мероприятия не финансировать.