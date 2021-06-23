Праздновали выпускной. В Минздраве рассказали детали отравления детей на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области во время празднования выпускного отравились 11 человек. Инцидент произошел в гостинично-ресторанном комплексе.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

"По сообщению от Ивано-Франковского областного центра контроля и профилактики болезней в регионе зарегистрирован групповой очаг острой кишечной инфекции. Заболели 11 человек, из них 6 подростков, которые праздновали выпускной вечер в гостинично-ресторанном комплексе", - говорится в сообщении.

Со слов пострадавших, первые признаки заболевания - тошнота, рвота, температура - появились ночью после выпускного. Среди жалоб общая слабость, повышение температуры тела до 38-39 С, понос, тошнота, рвота, боли в животе.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью и госпитализированы в инфекционное отделение местной больницы в течение следующих трех дней. Состояние больных - удовлетворительное, средней степени тяжести.

"Начато эпидемиологическое расследование. Обследовано 24 человека -11 заболевших, 4 работников учреждения, 9 контактных лиц. Проведено 33 бактериологические обследования на патогенную флору объектов окружающей среды в очаге, в том числе пищевых продуктов, смывов, питьевой воды", - сообщили в Минздраве.

Источник возбудителя инфекции и основная причина вспышки сейчас устанавливается.

Также продолжается эпидемиологическое расследование очага по месту возникновения вспышки и очагов по месту жительства заболевших.