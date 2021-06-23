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Святкували випускний. В МОЗ розповіли деталі отруєння дітей на Прикарпатті

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Івано-Франківська область, Середа 23 червня 2021 15:19
Святкували випускний. В МОЗ розповіли деталі отруєння дітей на Прикарпатті Фото: в МОЗ розповіли деталі масового отруєння на Прикарпатті (УНІАН)
Автор: Андрій Василюк

В Івано-Франківській області під час святкування випускного отруїлися 11 людей. Інцидент стався у відпочинковому готельно-ресторанному комплексі.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

"За повідомленням від Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб у регіоні зареєстрували груповий осередок гострої кишкової інфекції. Захворіли 11 людей, з них 6 підлітків, які святкували випускний вечір у відпочинковому готельно-ресторанному комплексі", - йдеться в повідомленні.

Зі слів потерпілих перші ознаки захворювання - нудота, блювота, температура - з'явилися вночі після випускного. Серед скарг загальна слабкість, підвищення температури тіла до 38-39 С, пронос, нудота, блювота, болі в животі.

Постраждалі звернулися по медичну допомогу та госпіталізовані до інфекційного відділення місцевої лікарні упродовж наступних трьох днів. Стан хворих - задовільний, середнього ступеня важкості.

"Розпочато епідеміологічне розслідування. Обстежено 24 людини -11 захворілих, 4 працівників закладу, 9 контактних осіб. Проведено 33 бактеріологічні обстеження на патогенну флору об’єктів довкілля у вогнищі, у тому числі харчових продуктів, змивів, питної води", - повідомили в МОЗ.

Джерело збудника інфекції та основна причина спалаху наразі встановлюється.

Також продовжується епідеміологічне розслідування осередку за місцем виникнення спалаху та осередків за місцем проживання захворілих.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області сталося отруєння в готельно-відпочинковому комплексі "Діброва".

Нагадаємо, нещодавно у Харкові сталося масове отруєння після відвідування мережі ресторанів.

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