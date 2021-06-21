В Ивано-Франковской области в гостиничном комплексе отравились 10 человек
В Ивано-Франковской области в гостинично-развлекательном комплексе произошло массовое отравление. Госпитализированы 10 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Так, 20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе.
Состояние здоровья средней степени тяжести. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
По данным местного издания gk-press.if.ua среди пострадавших шестеро подростков и четверо взрослых. Все они - жители села Саджава, которые 17 июня находились в гостинично-развлекательном комплексе в селе Диброва.
Количество лиц, которые присутствовали в заведении уточняется.
Ранее в Харькове произошло массовое отравление после посещения сети ресторанов.