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В Ивано-Франковской области в гостиничном комплексе отравились 10 человек

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Понедельник 21 июня 2021 09:18
В Ивано-Франковской области в гостиничном комплексе отравились 10 человек Фото: 10 детей отравились в гостиничном комплексе в Ивано-Франковской области (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

В Ивано-Франковской области в гостинично-развлекательном комплексе произошло массовое отравление. Госпитализированы 10 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, 20 июня в инфекционное отделение Богородчанской центральной районной больницы с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 10 человек, которые употребляли пищу в гостинично-развлекательном комплексе.

Состояние здоровья средней степени тяжести. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

По данным местного издания gk-press.if.ua среди пострадавших шестеро подростков и четверо взрослых. Все они - жители села Саджава, которые 17 июня находились в гостинично-развлекательном комплексе в селе Диброва.

Количество лиц, которые присутствовали в заведении уточняется.

Ранее в Харькове произошло массовое отравление после посещения сети ресторанов.

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Ивано-Франковск отравление
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