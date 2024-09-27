UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прайс-кепи заважають стимулюванню інвестицій в енергетику, - експерт

Фото: прайс-кепи заважають стимулюванню інвестицій в енергетику (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Встановлені на українському ринку електроенергії цінові прайс-кепи (цінове обмеження – гранично максимальна та мінімальна ціна електричної енергії, яку встановлює НКРЕКП на ринку для бізнесу - ред.) заважають стимулюванню інвестицій в енергетику.

Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Модель нашого ринку електроенергії не стимулює інвестицій в розподільну генерацію (та й у будь-яку генерацію взагалі), а без інвестицій жоден держбюджет не впорається з таким навантаженням, а наш і поготів. Модель обмежена різними прайс-кепами, адміністративними втручаннями. І в результаті впродовж останніх 5 років генерує не стільки інвестиції, скільки борги", - сказав експерт. 
 
Він підкреслив, що перед інвесторами накопичились величезні борги. Омельченко пояснив, що якщо нічого не змінити, тоді Україна не зможе користуватися імпортом електроенергії в необхідних обсягах. 
 
Виходом із ситуації Омельченко називає забезпечення сумісності енергоринків України та ЄС - так званий market coupling. 
 
"Невигідно купувати-продавати електроенергію, якщо вона дешевша, ніж в ЄС, де немає нищівних ударів і дефіциту не існує. Без market coupling (гармонізовані правила розрахунку пропускної спроможності, ведення режиму перевантаження й торгівлі електроенергією, що діють в ЄС із 2015 року – ред.) я не бачу швидкого ефективного будівництва децентралізованої генерації у потрібних нам обсягах", - наголосив Омельченко. 
 
Раніше повідомлялося, що для розвитку енергетики потрібно зменшити втручання держави в енергоринки та вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News