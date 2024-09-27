Прайс-кепы мешают стимулированию инвестиций в энергетику, - эксперт

"Модель нашего рынка электроэнергии не стимулирует инвестиций в распределительную генерацию (да и в любую генерацию вообще), а без инвестиций ни один госбюджет не справится с такой нагрузкой, а наш и подавно. Модель ограничена разными прайс-кепами, административными вмешательствами. И в результате, на протяжении последних 5 лет генерирует не столько инвестиции, сколько долги", - сказал эксперт.



Он подчеркнул, что перед инвесторами скопились огромные долги. Омельченко объяснил, что если ничего не изменить, то Украина не сможет пользоваться импортом электроэнергии в необходимых объемах.



Выходом из ситуации Омельченко называет обеспечение совместимости энергорынков Украины и ЕС – так называемый market coupling.



«Невыгодно покупать-продавать электроэнергию, если она дешевле, чем в ЕС, где нет сокрушительных ударов и дефицита не существует. Без market coupling .) я не вижу быстрого эффективного строительства децентрализованного поколения в нужных нам объемах", - подчеркнул Омельченко.



Ранее сообщалось, что для развития энергетики нужно уменьшить вмешательство государства в энергорынки, и они должны работать по конкурентным и рыночным правилам.