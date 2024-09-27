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Прайс-кепы мешают стимулированию инвестиций в энергетику, - эксперт

Фото: прайс-кепы мешают стимулированию инвестиций в энергетику (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Установленные на украинском рынке электроэнергии ценовые прайс-кепы (ценовое ограничение – предельно максимальная и минимальная цена электрической энергии, устанавливаемая НКРЭКУ на рынке для бизнеса – ред.) мешают стимулированию инвестиций в энергетику.

Об этом заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

"Модель нашего рынка электроэнергии не стимулирует инвестиций в распределительную генерацию (да и в любую генерацию вообще), а без инвестиций ни один госбюджет не справится с такой нагрузкой, а наш и подавно. Модель ограничена разными прайс-кепами, административными вмешательствами. И в результате, на протяжении последних 5 лет генерирует не столько инвестиции, сколько долги", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что перед инвесторами скопились огромные долги. Омельченко объяснил, что если ничего не изменить, то Украина не сможет пользоваться импортом электроэнергии в необходимых объемах.

Выходом из ситуации Омельченко называет обеспечение совместимости энергорынков Украины и ЕС – так называемый market coupling.

«Невыгодно покупать-продавать электроэнергию, если она дешевле, чем в ЕС, где нет сокрушительных ударов и дефицита не существует. Без market coupling .) я не вижу быстрого эффективного строительства децентрализованного поколения в нужных нам объемах", - подчеркнул Омельченко.

Ранее сообщалось, что для развития энергетики нужно уменьшить вмешательство государства в энергорынки, и они должны работать по конкурентным и рыночным правилам.

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