Прайс-кепи вже стримують ринок: асоціації ВДЕ закликали підняти цінову межу

Зазначається, що чинні цінові обмеження вже стримують ринкове ціноутворення та можуть гальмувати розвиток нової маневрової і розподіленої генерації

На скільки пропонують підвищити прайс-кепи

У проєкті постанови НКРЕКП пропонується залишити верхню межу на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому - 17 000 грн/МВт·год.

Асоціації вважають ці рівні недостатніми для нинішніх потреб енергосистеми.



"На думку Асоціацій, це є додатковим свідченням того, що чинна межа вже фактично стримує ринкове ціноутворення", - йдеться у зверненні

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"Підвищення прайс-кепу має дати ринку необхідний ціновий сигнал для залучення додаткової маневрової генерації у години дефіциту та створити кращі умови для інвестицій у нові розподілені потужності", - зазначають асоціації ВДЕ.

У вересні ціна вже сягала чинного максимуму

В галузевих асоціаціях уже звертають увагу, що у вересні ціна на балансуючому ринку у значній кількості годин уже фактично доходила до максимально дозволених 17 000 грн/МВт·год.

Зокрема, 8-10 вересня у низці ранкових та вечірніх пікових годин вона становила 100% від чинного прайс-кепу.