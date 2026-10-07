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Прайс-кепи вже стримують ринок: асоціації ВДЕ закликали підняти цінову межу

19:49 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Бойко
Чому прайс-кепи потрібно підвищити (фото: GettyImages)

Українська вітроенергетична асоціація та Асоціація сонячної енергетики України закликали НКРЕКП підвищити максимальні прайс-кепи на ринку електроенергії до 18 000 грн/МВт·год

Про це пише РБК-Україна з посиланням на зверення Асоціацій, яке є у розпорядженні редакції.

Зазначається, що чинні цінові обмеження вже стримують ринкове ціноутворення та можуть гальмувати розвиток нової маневрової і розподіленої генерації

На скільки пропонують підвищити прайс-кепи

У проєкті постанови НКРЕКП пропонується залишити верхню межу на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому - 17 000 грн/МВт·год.

Асоціації вважають ці рівні недостатніми для нинішніх потреб енергосистеми.

"На думку Асоціацій, це є додатковим свідченням того, що чинна межа вже фактично стримує ринкове ціноутворення", - йдеться у зверненні

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"Підвищення прайс-кепу має дати ринку необхідний ціновий сигнал для залучення додаткової маневрової генерації у години дефіциту та створити кращі умови для інвестицій у нові розподілені потужності", - зазначають асоціації ВДЕ.

У вересні ціна вже сягала чинного максимуму

В галузевих асоціаціях уже звертають увагу, що у вересні ціна на балансуючому ринку у значній кількості годин уже фактично доходила до максимально дозволених 17 000 грн/МВт·год.

Зокрема, 8-10 вересня у низці ранкових та вечірніх пікових годин вона становила 100% від чинного прайс-кепу.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати заявили, що занизький рівень прайс-кепів може обмежувати одразу два критично важливі для енергосистеми ресурси - імпорт електроенергії з ЄС та роботу газової маневрової генерації.

Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.

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