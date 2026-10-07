Прайс-кепы уже сдерживают рынок: ассоциации ВИЭ призвали поднять ценовой предел

Отмечается, что действующие ценовые ограничения уже сдерживают рыночное ценообразование и могут тормозить развитие новой маневровой и распределенной генерации.

На сколько предлагают повысить прайс-кепы

В проекте постановления НКРЭКУ предлагается оставить верхний предел на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке на уровне 15 000 грн/МВт-ч, а на балансирующем - 17 000 грн/МВт-ч.

Ассоциации считают эти уровни недостаточными для нынешних нужд энергосистемы.

"По мнению Ассоциаций, это является дополнительным свидетельством того, что действующая граница уже фактически сдерживает рыночное ценообразование", - говорится в обращении.

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"Повышение прайс-кепа должно дать рынку необходимый ценовой сигнал для привлечения дополнительного маневрового поколения в часы дефицита и создать лучшие условия для инвестиций в новые распределенные мощности", - поясняют ассоциации ВИЭ.

В сентябре цена уже достигала максимума

В отраслевых ассоциациях уже обращают внимание, что в сентябре цена на балансирующем рынке в значительном количестве часов фактически доходила до максимально разрешенных 17 000 грн/МВт-ч.

В частности, 8-10 сентября в ряде утренних и вечерних пиковых часов она составляла 100% от действующего прайс-кепа.