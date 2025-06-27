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Прайс-кепи стримують повноцінний імпорт електроенергії в Україну, - Омельченко

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 16:15
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Прайс-кепи стримують повноцінний імпорт електроенергії в Україну, - Омельченко Фото: експерт вважає, що прайс-кепи стримують повноцінний імпорт електроенергії в Україну (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

У випадку дефіциту електроенергії влітку під час спеки Україна має ресурсну можливість закривати нестачу потужностей імпортом. Проте діюча модель ціноутворення, зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

"Якщо буде спека, то споживання, відповідно, збільшиться, і тоді нам доведеться більше імпортувати. У нас є, в принципі, така опція, яка може покрити цей дефіцит потужності. Вона покривається через імпорт", - сказав експерт.

Водночас, за його словами, навіть у пікові періоди не використовується весь доступний обсяг імпорту.

"Цей імпорт не повністю вибирається, він вибирається тільки на 30 40% в середньому. Але там є проблема прайс-кепів, ви знаєте про це, що вони не сприяють комерційному імпорту", - зауважив Омельченко.

За його словами, ціни в ЄС дозволяють вигідний імпорт навіть за чинних обмежень. Проте політика штучного стримування ціни, що виражена в прайс-кепах, значною мірою нівелює цей потенціал.

"В принципі, на сьогодні в Європейському союзі і в країнах Центральної Європи ціни значно нижчі, ніж в Україні, тому є можливість імпорту навіть за цих прайс-кепів", - сказав аналітик.

На його думку, без урахування військових ризиків, енергосистема здатна пройти найближчі сезони без суттєвих обмежень. Проте повноцінне використання імпортного ресурсу могло б дати системі додатковий рівень гнучкості.

Нагадаємо, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Адріан Прокіп заявив, що прайс-кепи перешкоджають імпорту електроенергії у періоди пікового попиту та змушують "Укренерго" закуповувати електроенергію за максимальними цінами.

Своєю чергою, експерт з енергетики "Українського інституту майбутнього" Адріан Прокіп заявив, що цінові обмеження (прайс-кепи), що діють на українському ринку електроенергії з 2019 року, перешкоджають імпорту електроенергії у періоди пікового попиту. І змушують "Укренерго" закуповувати електроенергію за максимальними цінами.

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