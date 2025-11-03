ua en ru
Прайс-кепи стримують євроінтеграцію українського енергоринку, - експерт

Понеділок 03 листопада 2025 11:09
Прайс-кепи стримують євроінтеграцію українського енергоринку, - експерт
Автор: Сергій Новіков

Україна має узгодити своє ринкове регулювання з європейськими правилами для успішного запуску маркет каплінгу (ринкового об’єднання з ЄС).

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Олександр Візір, координатор сектору "Енергетика та клімат" Ukraine Facility Platform.

"У нас є закон про маркет каплінг. В законі про маркет каплінг сказано, що ще є дві речі, які є екстраординарними і вони можуть використовуватися тільки в надзвичайних випадках. Це прайс-кеп і ПСО", - зазначив експерт.

За його словами, у перехідних положеннях законодавства прописані винятки, які фактично нівелюють суть самого закону.

Він розповів, що представники Енергетичного Співтовариства наголошують на необхідності гармонізації ринкових правил із європейськими.

"Ми маємо відповідати вимогам тих локацій, з якими у нас буде здійснений маркет-каплінг. Ну, а там немає такого інструменту прайс-кепів, як у нас, і такого інструменту ПСО, як у нас", - так Візір оцінив позицію європейських партнерів.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також заявив, що наявна система обмеження цін на електроенергію в Україні потребує подальших змін і наближення до європейської моделі.

