ua en ru
Сб, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Прайс-кэпы искусственно ограничивают импорт электроэнергии из Европы, - эксперт

14:29 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Бойко
Прайс-кэпы искусственно ограничивают импорт электроэнергии из Европы, - эксперт Прайс-кэпы в Украине искусственно ограничивают импорт электроэнергии из ЕС (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Действующие прайс-кэпы могут помешать Украине покупать электроэнергию в других странах Европы именно в периоды дефицита.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил Александр Прилепов, главный юрисконсульт отдела регуляторного обеспечения АО "Энергетическая компания Украины".

Речь идет об установленной государством максимальной цене, выше которой электроэнергия на соответствующих сегментах рынка не продается.

По его словам, если рыночная цена электроэнергии за границей превышает украинский прайс-кэп, коммерчески завести этот ресурс в Украину становится сложнее. В случае роста дефицита альтернативой может стать ограничение потребления или более дорогая аварийная помощь.

"Мы выступаем за отмену предельных цен на РДН, ВДР и на балансирующем рынке, поскольку прайс-кэпы они искусственно ограничивают возможности коммерческого импорта из соседних стран. А при росте дефицита придется отключать потребителей или привлекать аварийную помощь, цена которой значительно выше рыночной", - отметил Прилепов.

Он считает, что без ценового потолка рынок сможет привлекать больше необходимой электроэнергии, а ее стоимость будет определяться соотношением спроса и предложения. Отмена прайс-кэпов, по его словам, также необходима для дальнейшей интеграции украинского рынка с европейским.

"А в то же время отмена прайс-кэпов будет способствовать насыщению рынка необходимым ресурсом по стоимости, которая будет формироваться в соответствии с спросом и предложением", - подчеркнул Прилепов.

Ранее вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец заявил, что низкий уровень прайс-кэпов может ограничить возможности Украины привлекать импорт и маневровую генерацию именно в часы дефицита электроэнергии.

Напомним, Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кэпы в преддверии отопительного сезона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Осинтеры установили "отца" реактивного "Шахеда"
Осинтеры установили "отца" реактивного "Шахеда"
Аналитика
Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Возможен ли "блэкаут" связи? Интервью с Минцифры об атаках РФ на дата-центры