Прайс-кэпы искусственно ограничивают импорт электроэнергии из Европы, - эксперт

Речь идет об установленной государством максимальной цене, выше которой электроэнергия на соответствующих сегментах рынка не продается.

По его словам, если рыночная цена электроэнергии за границей превышает украинский прайс-кэп, коммерчески завести этот ресурс в Украину становится сложнее. В случае роста дефицита альтернативой может стать ограничение потребления или более дорогая аварийная помощь.



"Мы выступаем за отмену предельных цен на РДН, ВДР и на балансирующем рынке, поскольку прайс-кэпы они искусственно ограничивают возможности коммерческого импорта из соседних стран. А при росте дефицита придется отключать потребителей или привлекать аварийную помощь, цена которой значительно выше рыночной", - отметил Прилепов.



Он считает, что без ценового потолка рынок сможет привлекать больше необходимой электроэнергии, а ее стоимость будет определяться соотношением спроса и предложения. Отмена прайс-кэпов, по его словам, также необходима для дальнейшей интеграции украинского рынка с европейским.



"А в то же время отмена прайс-кэпов будет способствовать насыщению рынка необходимым ресурсом по стоимости, которая будет формироваться в соответствии с спросом и предложением", - подчеркнул Прилепов.