Прайс-кепи працюють проти ринку та заважають його розвитку, - ЕКУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генерального директора АТ "Енергетична компанія України" Віталія Бутенка під час засідання Комітету з енергетики ВРУ.

За його словами, штучне регулювання цін суперечить ринковим механізмам і перешкоджає самокоригуванню системи.

"Дозволити ринковим силам, де рівняння фізики і економіки воно вже більш синхронно, де ціна продукту будь-яку годину визначається не якимось адміністративним рішенням, а саме балансом попиту і пропозицією", – наголосив Бутенко.

Він підкреслив, що прайс-кепи, які спочатку впроваджувалися як тимчасовий механізм захисту, сьогодні вже є неефективними.

"Коли ми запускали ринок, було багато невпевненості, як він буде працювати, звісно з цим була така safetynet (безпекова мережа – ред.) побудована через прайс-кепи, регуляторні якісь це було якось зрозуміло. Але сьогодні вже ми розуміємо, що це вже неефективно, це працює проти ринку і треба врятувати цей ринок", – гендиректор ЕКУ.

Бутенко закликав скасувати прайс-кепи, навіть якщо це може призвести до короткострокової нестабільності на ринку.

"Давайте почнемо з прайс-кепів і не хвилююся дуже сильно, якщо будуть якісь короткі, якісь можливі такі шокові ситуації, тому що ринок себе відкоригує, інвестори себе відкоригують", – зазначив він.

Гендиректор ЕКУ наголосив, що повноцінне функціонування ринку без жорстких адміністративних обмежень стане "здоровим сигналом" для існуючих гравців ринку та потенційних інвесторів.

Раніше член правління НЕК "Укренерго" Юрій Бойко підтвердив, що поточна система прайс-кепів на ринку електроенергії України потребує перегляду для забезпечення стабільності енергосистеми в різні сезони.