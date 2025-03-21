Прайс-кэпы работают против рынка и мешают его развитию, - ЭКУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий генерального директора АО "Энергетическая компания Украины" Виталия Бутенко во время заседания Комитета по энергетике ВРУ.

По его словам, искусственное регулирование цен противоречит рыночным механизмам и препятствует самокорректировке системы.

"Позволить рыночным силам, где уравнение физики и экономики оно уже более синхронно, где цена продукта в любой час определяется не каким-то административным решением, а именно балансом спроса и предложением", - подчеркнул Бутенко.

Он подчеркнул, что прайс-кэпы, которые изначально внедрялись как временный механизм защиты, сегодня уже являются неэффективными.

"Когда мы запускали рынок, было много неуверенности, как он будет работать, конечно с этим была такая safetynet (сеть безопасности - ред.) построена через прайс-кэпы, регуляторные какие-то это было как-то понятно. Но сегодня уже мы понимаем, что это уже неэффективно, это работает против рынка и надо спасти этот рынок", - гендиректор ЭКУ.

Бутенко призвал отменить прайс-кэпы, даже если это может привести к краткосрочной нестабильности на рынке.

"Давайте начнем с прайс-кэпов и не волнуюсь очень сильно, если будут какие-то короткие, какие-то возможные такие шоковые ситуации, потому что рынок себя откорректирует, инвесторы себя откорректируют", - отметил он.

Гендиректор ЭКУ подчеркнул, что полноценное функционирование рынка без жестких административных ограничений станет "здоровым сигналом" для существующих игроков рынка и потенциальных инвесторов.

Ранее член правления НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко подтвердил, что текущая система прайс-кэпов на рынке электроэнергии Украины нуждается в пересмотре для обеспечения стабильности энергосистемы в разные сезоны.