ua en ru
Сб, 31 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Прайс-кэпы нуждаются в пересмотре для импорта электроэнергии, - эксперт

15:23 31.10.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Новиков
Прайс-кэпы нуждаются в пересмотре для импорта электроэнергии, - эксперт Прайс-кэпы нуждаются в пересмотре для импорта электроэнергии (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Этой зимой Украине следует ожидать дорогостоящего импорта электроэнергии из Европы, поэтому предельные цены (прайс-кэпы) на украинском рынке могут потребовать пересмотра, чтобы импорт оставался доступным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта "ExPro Electricity" Дарьи Орловой.

"Там есть дорогая электроэнергия. В Словакии электроэнергия дорогая, в Венгрии она дорогая, ну, Польша, там не так много оттуда импортировали. Поэтому надо ожидать, что этой зимой будет очень дорог импорт электроэнергии", - отметила Орлова.

Она также обратила внимание на проблемы с атомной генерацией в Румынии, из-за которых у страны сейчас меньше дешевой электроэнергии для экспорта. В таких условиях стоимость импорта для Украины может возрасти, а действующий ценовой "потолок" - нуждаться в корректировке.

"Возможно, будут просмотрены прайс-кэпы, чтобы этот импорт поступал", - сказала Орлова.

Ранее руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп заявил, что пересмотр прайс-кэпов является не причиной роста цен, а реакцией на изменение рыночной ситуации.

По его словам, если украинские предельные цены отстают от европейских, возможности коммерческого импорта сокращаются.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Почему в Киеве резко ухудшилась ситуация со светом: объяснение ДТЭК
Почему в Киеве резко ухудшилась ситуация со светом: объяснение ДТЭК
Аналитика
Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Повлияют ли выборы в Израиле на начало новой войны с Ираном: блиц с зампосла Милой Цур