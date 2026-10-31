Прайс-кэпы нуждаются в пересмотре для импорта электроэнергии, - эксперт

"Там есть дорогая электроэнергия. В Словакии электроэнергия дорогая, в Венгрии она дорогая, ну, Польша, там не так много оттуда импортировали. Поэтому надо ожидать, что этой зимой будет очень дорог импорт электроэнергии", - отметила Орлова.



Она также обратила внимание на проблемы с атомной генерацией в Румынии, из-за которых у страны сейчас меньше дешевой электроэнергии для экспорта. В таких условиях стоимость импорта для Украины может возрасти, а действующий ценовой "потолок" - нуждаться в корректировке.



"Возможно, будут просмотрены прайс-кэпы, чтобы этот импорт поступал", - сказала Орлова.